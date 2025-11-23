Diebe räumen Geschäft in Magdeburg leer: Wer hat etwas bemerkt?
Magdeburg - Am späten Samstagabend räumten bislang unbekannte Täter ein Geschäft im Magdeburger Norden leer. Die Polizei sucht nach Zeugen.
Gegen 22.15 Uhr bemerkte ein Passant, wie zwei Männer in ein Einzelhandelsgeschäft am Hanns-Eisler-Platz im Stadtteil Kannenstieg einbrachen.
Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Langfinger Tabakwaren im Wert von mehrere Tausend Euro, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.
Die Täter konnten von Augenzeugen wie folgt beschrieben werden:
Täter 1:
- schlank
- Oberlippenbart
- trug rot-weiße Turnschuhe, blau-weiße Sporthose, dunkle, glänzende Daunenjacke, Basecap
Täter 2:
- schlank
- trug weiße Sportschuhe, blau-graue Sporthose, Sportjacke (gelbe Längsstreifen mit Rückenaufdruck), Basecap
Es wurden Spuren am Tatort gesichert und die Ermittlungen eingeleitet.
Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Hinweise zu den beschriebenen Personen, können dem Polizeirevier Magdeburg unter der Telefonnummer 0391/546-3295 oder in der nächstgelegenen Polizeidienststelle mitgeteilt werden.
