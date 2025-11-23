Diebe räumen Geschäft in Magdeburg leer: Wer hat etwas bemerkt?

Magdeburg - Am späten Samstagabend räumten bislang unbekannte Täter ein Geschäft im Magdeburger Norden leer. Die Polizei sucht nach Zeugen .

Zwei unbekannte Täter klauten Tabakwaren aus einem Magdeburger Geschäft. (Symbolbild) © Vuk Valcic/ZUMA Press Wire/dpa

Gegen 22.15 Uhr bemerkte ein Passant, wie zwei Männer in ein Einzelhandelsgeschäft am Hanns-Eisler-Platz im Stadtteil Kannenstieg einbrachen.

Nach ersten Erkenntnissen stahlen die Langfinger Tabakwaren im Wert von mehrere Tausend Euro, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Die Täter konnten von Augenzeugen wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

schlank

Oberlippenbart

trug rot-weiße Turnschuhe, blau-weiße Sporthose, dunkle, glänzende Daunenjacke, Basecap

Täter 2: