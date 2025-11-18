Kreislaufprobleme, dann fehlt die Geldbörse: Fieser Dieb am Hauptbahnhof Magdeburg unterwegs

Magdeburg - Nach einem Kreislaufzusammenbruch merkte ein Mann in Magdeburg plötzlich, dass seine Geldbörse weg war.

Zwei Geldkarten des beklauten Mannes konnten auf dem Bahnhofsvorplatz gefunden werden. (Archivfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Am Samstag meldete sich ein 21-jähriger Afghane in der Dienststelle am Hauptbahnhof, wie die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Dienstag mitteilte.

Während er mit Kreislaufproblemen zu tun hatte, hatte jemand sein Portemonnaie gestohlen.

Die Polizisten reagierten schnell und konnten einen Verdächtigen ermitteln, der in einen Zug nach Halle gestiegen war.

Ein Zeuge fand auf dem Bahnhofsvorplatz der Ottostadt außerdem zwei Geldkarten des Beklauten und gab sie den Beamten.

Im Zug nach Halle konnte eine Streife den Verdächtigen ausfindig machen: Nicht nur hatte dieser die gestohlene Geldbörse und das Bargeld dabei, sondern er reiste auch ohne Ticket.