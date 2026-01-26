Diebes-Duo beklaut Magdeburger Sportgeschäft: Wer kann Hinweise liefern?

Magdeburg - Bereits im August 2025 wurden in einem Sportbekleidungsgeschäft in der Magdeburger Innenstadt mehrere Waren gestohlen. Die Polizei fahndet nun öffentlich mit Bildern nach den Dieben.

Wer kann Hinweise zu diesen Dieben geben? © Bildmontage: David Inderlied/dpa, Polizeirevier Magdeburg

Laut dem Polizeirevier Magdeburg sollen die beiden Tatverdächtigen am 6. August 2025 in einem Sportgeschäft in der Ernst-Reuter-Allee Kleidung im unteren dreistelligen Betrag gestohlen haben.

Hierbei wurden die beiden Männer von einer Überwachungskamera bei der Tat aufgezeichnet.

Mit der Veröffentlichung der Aufnahmen hofft die Polizei nun auf Hinweise aus der Bevölkerung.