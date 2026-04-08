Diebstahl im Supermarkt: Jugendliche schlagen und treten Mitarbeiter

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Ein Supermarkt in Magdeburg wurde am Dienstag von mehreren Jugendlichen bestohlen. Als einer von ihnen ertappt wurde, griffen sie den Mitarbeiter an.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Mehrere Jugendliche haben am Dienstag einen Supermarkt im Magdeburger Stadtteil Reform bestohlen und einen Mitarbeiter angegriffen.

Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach den Jugendlichen. (Symbolbild)
Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach den Jugendlichen. (Symbolbild)  © Lino Mirgeler/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtet, hätten zunächst drei Jugendliche mehrere Energydrinks eingesteckt und ohne zu bezahlen das Geschäft wieder verlassen.

Währenddessen ging ein vierter an die Kasse, um einen Pfandbon einzulösen. Was er nicht wusste: Ein Mitarbeiter hatte ihn zuvor beobachtet, wie er Lebensmittel in seinen Rucksack gesteckt hatte.

Als dieser ihn aufforderte, die Waren auszupacken, verweigerte der Jugendliche dies. Auch mit einer Kontrolle seines Rucksacks war er nicht einverstanden.

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Damit der Jugendliche im Besitz der gestohlenen Waren bleiben konnte, schlug er den Mitarbeiter im Bereich des Oberkörpers, hieß es.

Zwei weitere hinzugeeilte Jugendliche sollen den Mitarbeiter getreten haben, sodass dieser von einer Kontrolle abließ.

Mitarbeiter kann Täter beschreiben

Alle Jugendlichen ergriffen die Flucht. Der Mitarbeiter blieb glücklicherweise unverletzt. Er konnte der Polizei jedoch eine Personenbeschreibung geben.

So sollen die Jugendlichen ausgesehen haben:

  • dunkel gekleidet (teilweise Sportbekleidung)

  • südländisches Aussehen

  • etwa 15 bis 18 Jahre alt

  • schlanke Statur

  • circa 1,80 Meter groß

  • kurzes, dunkles Haar, dieses nach hinten gestylt

  • kurzer Stoppelbart

So wird der Jugendliche an der Kasse beschrieben:

  • schwarzer Pullover mit gelben Nike-Markenzeichen

  • schwarzer Rucksack mit Nike-Markenzeichen

Die Polizei hat weitere Ermittlungen eingeleitet. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter Telefon 0391/5463295 entgegen.

Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa

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