Diebstahl im Supermarkt: Jugendliche schlagen und treten Mitarbeiter
Magdeburg - Mehrere Jugendliche haben am Dienstag einen Supermarkt im Magdeburger Stadtteil Reform bestohlen und einen Mitarbeiter angegriffen.
Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtet, hätten zunächst drei Jugendliche mehrere Energydrinks eingesteckt und ohne zu bezahlen das Geschäft wieder verlassen.
Währenddessen ging ein vierter an die Kasse, um einen Pfandbon einzulösen. Was er nicht wusste: Ein Mitarbeiter hatte ihn zuvor beobachtet, wie er Lebensmittel in seinen Rucksack gesteckt hatte.
Als dieser ihn aufforderte, die Waren auszupacken, verweigerte der Jugendliche dies. Auch mit einer Kontrolle seines Rucksacks war er nicht einverstanden.
Damit der Jugendliche im Besitz der gestohlenen Waren bleiben konnte, schlug er den Mitarbeiter im Bereich des Oberkörpers, hieß es.
Zwei weitere hinzugeeilte Jugendliche sollen den Mitarbeiter getreten haben, sodass dieser von einer Kontrolle abließ.
Mitarbeiter kann Täter beschreiben
Alle Jugendlichen ergriffen die Flucht. Der Mitarbeiter blieb glücklicherweise unverletzt. Er konnte der Polizei jedoch eine Personenbeschreibung geben.
So sollen die Jugendlichen ausgesehen haben:
dunkel gekleidet (teilweise Sportbekleidung)
südländisches Aussehen
etwa 15 bis 18 Jahre alt
schlanke Statur
circa 1,80 Meter groß
kurzes, dunkles Haar, dieses nach hinten gestylt
kurzer Stoppelbart
So wird der Jugendliche an der Kasse beschrieben:
schwarzer Pullover mit gelben Nike-Markenzeichen
schwarzer Rucksack mit Nike-Markenzeichen
Die Polizei hat weitere Ermittlungen eingeleitet. Hinweise von Zeugen nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter Telefon 0391/5463295 entgegen.
Titelfoto: Lino Mirgeler/dpa