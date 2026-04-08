Diebstahl im Supermarkt: Jugendliche schlagen und treten Mitarbeiter

Magdeburg - Mehrere Jugendliche haben am Dienstag einen Supermarkt im Magdeburger Stadtteil Reform bestohlen und einen Mitarbeiter angegriffen.

Die Polizei sucht mit einer Täterbeschreibung nach den Jugendlichen. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg berichtet, hätten zunächst drei Jugendliche mehrere Energydrinks eingesteckt und ohne zu bezahlen das Geschäft wieder verlassen.

Währenddessen ging ein vierter an die Kasse, um einen Pfandbon einzulösen. Was er nicht wusste: Ein Mitarbeiter hatte ihn zuvor beobachtet, wie er Lebensmittel in seinen Rucksack gesteckt hatte.

Als dieser ihn aufforderte, die Waren auszupacken, verweigerte der Jugendliche dies. Auch mit einer Kontrolle seines Rucksacks war er nicht einverstanden.

Damit der Jugendliche im Besitz der gestohlenen Waren bleiben konnte, schlug er den Mitarbeiter im Bereich des Oberkörpers, hieß es.

Zwei weitere hinzugeeilte Jugendliche sollen den Mitarbeiter getreten haben, sodass dieser von einer Kontrolle abließ.