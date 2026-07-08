Mysteriöse Blutlache in Magdeburg entdeckt: Polizei sucht nach verletzter Person

Magdeburg - Die Polizei steht derzeit vor einem Rätsel, nachdem im Magdeburger Stadtteil Alte Neustadt eine mysteriöse Blutlache entdeckt wurde. Es werden Zeugen gesucht.

Erste Suchmaßnahmen der Polizei blieben bislang erfolglos. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg entdeckte ein aufmerksamer Zeuge die blutige Pfütze gegen 8.45 Uhr im Bereich der Hohepfortestraße und informierte umgehend die Einsatzkräfte.

Vor Ort konnten die Beamten diese ebenfalls feststellen und starteten Suchmaßnahmen nach einer möglicherweise verletzten Person. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Die Suche blieb bislang jedoch erfolglos.

In dem betroffenen Bereich sicherte die Kriminaltechnik Spuren für weitere Ermittlungen. "Die konkrete Ursache für das aufgefundene Blut konnte bisher nicht festgestellt werden", erklärte eine Polizeisprecherin.

Um eine mögliche Straftat ausschließen zu können, sucht die Polizei Magdeburg nun nach Zeugen des Vorfalls.