Tausende Euro an verbotenen Vapes auf der A2 entdeckt

Magdeburg - Die Autobahnpolizei hat in der Nacht auf Dienstag zahlreiche verbotene E-Zigaretten bei einer Kontrolle auf der A2 bei Magdeburg aus dem Verkehr gezogen.

Gegen den 21-jährigen Fahrer wurden Ermittlungen eingeleitet. (Symbolbild) © Fabian Strauch/dpa

Die Beamten stoppten einen 21-jährigen Fahrer und seinen 32-jährigen Beifahrer aus dem Salzlandkreis, die mit einem BMW auf der A2 Richtung Hannover unterwegs waren.

Bei der Überprüfung entdeckten die Einsatzkräfte zwei Kartons voller Vapes, auf denen nach Angaben der Polizei die vorgeschriebenen deutschen Steuerbanderolen fehlten.

Die Kontrolle durch das Hauptzollamt ergab außerdem, dass die E-Zigaretten in Deutschland verboten sind. Daher wurde die gesamte Ware beschlagnahmt.

Der Wert der sichergestellten Vapes soll ersten Schätzungen zufolge im oberen vierstelligen Eurobereich liegen.