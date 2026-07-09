Zu viel getankt? Betrunkener Fahrer schläft im Auto ein, dann folgt die Überraschung

Magdeburg - Mit diesem ungewöhnlichen Einsatz hatte es die Polizei am Donnerstagmorgen an einer Tankstelle im Magdeburger Stadtteil Buckau zu tun. Bei der Kontrolle machten die Beamten zudem einen weiteren Fund.

Bei der Überprüfung machten die Beamten eine weitere Entdeckung. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Eine Zeugin hatte den 23-Jährigen gegen 8.30 Uhr dabei beobachtet, wie er an einer Tankstelle in Buckau alkoholische Getränke gekauft hatte. Nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg setzte sich der sichtlich alkoholisierte Mann anschließend in sein Auto und fuhr davon.

Die daraufhin verständigten Polizeibeamten konnten den Wagen des jungen Fahrers noch auf dem hinteren Gelände der Tankstelle feststellen. Zu ihrer Überraschung befand sich auch der 23-Jährige noch im Fahrzeug und schlief seinen Rausch aus.

Bei der Überprüfung bestätigte sich der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 1,15 Promille.

Weiterhin konnten die Beamten im Auto mehrere Waffen feststellen.