Polizei entdeckt Unfall-Auto am Olvenstedter Graseweg: Fahrer sitzt noch am Steuer

Magdeburg - Am frühen Sonntagmorgen haben Polizisten in Magdeburg einen vermeintlich liegengebliebenen Wagen am Olvenstedter Graseweg entdeckt.

Der defekte Wagen fiel den Beamten direkt auf. (Symbolbild) © Soeren Stache/dpa

Laut dem Polizeirevier Magdeburg fiel den Beamten der Pkw direkt auf. Als die Ordnungshüter das Auto kontrollierten, erblickten sie einen 42 Jahre alten Mann auf dem Fahrersitz.

Der Mann habe bei der ersten Begegnung einen verwirrten Eindruck gemacht, hieß es. Zudem bemerkten die Polizisten starken Alkoholgeruch. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 2,43 Promille.

Bei der weiteren Überprüfung stellten die Beamten fest, dass das linke Vorderrad des Autos erheblich beschädigt war.

Erste Ermittlungen deuten darauf hin, dass der 42-Jährige zuvor an einem Unfall beteiligt gewesen sein könnte. Demnach soll ein Zusammenstoß mit einer Mittelinsel auf Höhe des Floraparks Grund dafür gewesen sein.

Weitere Einsatzkräfte übernahmen die Unfallaufnahme. Die genauen Umstände werden nun ermittelt.