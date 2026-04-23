Mann mit Fahrrad auf dem Rücken entdeckt: Polizei hat eine Vermutung

Magdeburg - Der Magdeburger Polizei bot sich am frühen Donnerstagmorgen ein kurioses Bild: Die Beamten sichteten einen Radfahrer mit einem Fahrrad auf seinen Schultern.

Der Magdeburger Polizei ging womöglich ein Fahrraddieb ins Netz. (Symbolbild) © Malin Wunderlich/dpa

Gegen 4.30 Uhr sah die Polizeistreife den 36-jährigen Mann, der mit seinem Fahrrad die Albert-Vater-Straße in Stadtfeld Ost befuhr.

Verdächtig: Er führte auf seinen Schultern ein zweites Fahrrad mit sich, das sogar noch mit einem Schloss gesichert war.

Die Beamten kontrollierten und befragten den Radler zu seiner Ladung. Der 36-Jährige behauptete, das Rad für seinen Kumpel abgeholt zu haben.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, konnte der Mann keinen Eigentumsnachweis vorzeigen und auch sonst keine Angaben machen.

Die Polizisten vermuteten, dass das Rad geklaut wurde und stellten es sicher. Beim Prüfen der Rahmennummer im Polizeisystem war es allerdings nicht als gestohlen gemeldet.