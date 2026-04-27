Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Magdeburg: Audi fackelt vollständig ab

Magdeburg - In Magdeburg hielt ein brennendes Auto Polizei und Feuerwehr in der Nacht auf Montag auf Trab. Brandstiftung kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden.

Nach den Löscharbeiten wurden Spuren gesichert. Musste die Feuerwehr einen vorsätzlich gelegten Brand bekämpfen? (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Der Brand ereignete sich nach ersten Informationen der Magdeburger Polizei im Stadtgebiet Leipziger Straße. Gegen etwa 3.30 Uhr meldete ein Zeuge das Feuer.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Audi bereits in Vollbrand, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Die Kameraden der Feuerwehr machten sich sofort an die Brandbekämpfung.

Durch die Flammen sei zudem eine nebenstehende Grünfläche in Mitleidenschaft gezogen worden.

Nach den Löscharbeiten nahm die Kriminalpolizei Magdeburg erste Maßnahmen zur Spurensuche und -sicherung vor. Derzeit kann eine Brandstiftung als Ursache nicht ausgeschlossen werden.