Gedenktag zum Anschlag in Magdeburg: Hier kann es zu Einschränkungen im Verkehr kommen

Magdeburg - An diesem Samstag, genau ein Jahr nach dem Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt , finden Gedenkveranstaltungen statt. In dieser Zeit kann es immer wieder zu Verkehrsbehinderungen und Einschränkungen kommen.

Am 20. Dezember findet in der Johanniskirche ein Gedenkgottesdienst statt. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Um der Opfer und Betroffenen des Anschlags zu gedenken, kommen zahlreiche Menschen für Gottesdienste und Gedenkveranstaltungen in der Landeshauptstadt zusammen.

Damit die Teilnehmenden in Ruhe und in Sicherheit trauern können, soll ihnen laut der Polizei Magdeburg ein geschützter Raum und ein sicherer Aufenthalt gewährleistet werden. Daher wird temporär ein Teil der Innenstadt für den Verkehr gesperrt.

In den Morgenstunden ist zunächst der Bereich um die Johanniskirche (Jakobstraße und Johannisbergstraße beidseitig) betroffen.

In den Nachmittagsstunden wird dann der Bereich um den Alten Markt (Julius-Bremer-Straße zwischen der Einfahrt zum Breiten Weg und Jakobstraße, Breiter Weg ab Bärstraße in Richtung Ernst-Reuter-Allee und Ernst-Reuter-Allee im Bereich vom Ulrichplatz bis zur neuen Strombrücke und in deren Verlängerung bis zur Stadtparkstraße) weiträumig abgesperrt.