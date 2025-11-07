Eltern von André (†9) leiden noch an Magdeburger Weihnachtsmarkt-Anschlag

Beim Anschlag auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg wurde unter anderem ein Neunjähriger getötet. Seine Mutter will vom bald beginnenden Prozess nichts wissen.

Von Elmar Stephan

Magdeburg/Braunschweig - Wenn am Montag der Prozess gegen den Amokfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt am dortigen Landgericht beginnt, werden die Eltern des neunjährigen Todesopfers nicht dabei sein.

Mutter Désirée G. (l.) und ihr Lebensgefährte Patrick S. haben den 9-jährigen André beim Anschlag auf den Weihnachtsmarkt verloren. © Screenshot: TikTok/@mamivonfuenf "Ich möchte vom Prozess am liebsten gar nichts sehen oder hören", sagte die Mutter im Interview mit der "Braunschweiger Zeitung". Sie schaffe das psychisch nicht, erklärte die 39-Jährige. "Vielleicht fahre ich nach Magdeburg, wenn das Urteil ansteht", sagte ihr Lebensgefährte in dem Interview. Sicher sei das aber noch nicht: "Wir leben zurzeit von Tag zu Tag und wissen nicht, was wir morgen machen sollen", schilderte der 35-Jährige die persönliche Situation.

Mutter macht sich bis heute Vorwürfe