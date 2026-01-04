Er soll einen Anschlag in Magdeburg geplant haben: 21-Jähriger ausgereist

Magdeburg - Ein im Dezember wegen möglicher Anschlagspläne in Magdeburg festgenommener Mann ist in sein Heimatland Tadschikistan zurückgekehrt.

Das Landesinnenministerium gab bekannt, dass der 21-jährige Mann, der einen Anschlag geplant habe, ausgereist ist. © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Der 21-Jährige sei bereits am Samstag kontrolliert ausgereist, teilte das Landesinnenministerium in Magdeburg mit.

Die Ausreise sei in enger Zusammenarbeit von Bundes- und Landesbehörden koordiniert worden. Nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden hatte der Tadschike eine schwere Gewalttat geplant.

Der Mann war am 12. Dezember in Magdeburg festgesetzt und danach in Vorbereitungshaft genommen worden. Damit sollte ein möglicher Anschlag auf größere Menschenmengen verhindert werden. Den mutmaßlichen Plänen soll den Erkenntnissen zufolge eine islamistische Motivation zugrunde liegen.

Laut Landesinnenministerium war die Ingewahrsamnahme durchgeführt worden, "um die unmittelbar bevorstehende Begehung einer schweren Gewaltstraftat zu verhindern".