Fahrrad-Diebe auf frischer Tat ertappt: Prompt fliegen die Fäuste

Magdeburg - Handschellen klicken in Magdeburg ! Der Polizei gingen zwei Diebe ins Netz, die Fahrräder geklaut und dann zwei Menschen vermöbelt haben.

Die Magdeburger Polizei nahm zwei Fahrraddiebe fest. (Archivfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Am Dienstagnachmittag machten sich ein 21-jähriger Serbe und ein 19-jähriger Rumäne in der Pfälzer Straße im Stadtteil Alte Neustadt an einem Fahrrad und einem E-Roller zu schaffen.

Die beiden Gauner brachen die Sicherheitsschlösser auf, um die Räder zu klauen. Dabei wurden sie aber von den Eigentümern, einem Mann und einer Frau, auf frischer Tat ertappt.

Als die Geschädigten die Diebe konfrontierten, schlug einer von ihnen dem Mann mit der Faust ins Gesicht, während der andere die Frau zu Boden schubste.

Die Opfer klagten anschließend über Schmerzen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit. Die zwei jungen Männer konnten zunächst mit ihrem Diebesgut entkommen.