Frau fordert Teenie auf woanders Gras zu rauchen - wenig später muss die Polizei anrücken

Magdeburg - Polizeieinsatz in Magdeburg : Ein Teenager bedrohte eine Passantin mit einer Waffe, danach machten die Beamten eine interessante Entdeckung.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung in Magdeburg fand die Polizei Drogen und Waffen. (Symbolfoto) © Isabelle Wiermann/TAG24

Am späten Samstagabend rauchte ein 18-Jähriger im Stadtteil Westerhüsen Gras. Gegen 21 Uhr wurde er von einer Passantin angesprochen, dass er dies unterlassen sollte, immerhin hielten sich Kinder in der Nähe auf.

Dem Jugendlichen passte das so gar nicht und ein Streit brach aus, teilte das Polizeirevier Magdeburg am Montag mit.

Er hob sein T-Shirt und zeigte der Frau eine Waffe, die er dabei hatte, bedrohte sie und rannte schließlich davon.

Die Einsatzkräfte der Polizei konnten den jungen Deutschen ausfindig machen und an seiner Wohnadresse antreffen.

Bei einer Wohnungsdurchsuchung fanden die Polizisten eine Machete, eine Vielzahl an Cannabispflanzen und weitere Utensilien zum Anbau von Cannabis.