Gefährliche Fahrmanöver: Polizei stoppt Autofahrer bei Magdeburg

Magdeburg - Nach gefährlichen Fahrmanövern auf mehreren Autobahnen hat die Polizei einen Autofahrer bei Magdeburg gestoppt.

Die Polizei nahm den 42-jährigen Fahrer aus dem Verkehr. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie die Polizei mitteilte, war der 42-Jährige am Freitag auf der A72 in Sachsen durch riskante Fahrmanöver aufgefallen.

Auch auf der A14 in Richtung Schwerin meldeten Verkehrsteilnehmer, dass der Fahrer sie überholt und dann abrupt abgebremst habe. Verletzt wurde dabei jedoch niemand.

Die Polizei konnte den Mann schließlich an der Anschlussstelle Magdeburg-Stadtfeld stellen. Da er sich wehrte und aggressiv verhielt, wurde er in ein Klinikum nach Magdeburg gebracht.

Anschließend wurde der 42-Jährige in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.