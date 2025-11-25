 888

Großeinsatz in Magdeburger Innenstadt: Polizei gibt Entwarnung

Aufgrund einer Bedrohung wurde der Bereich im Breiten Weg für Fußgänger und Straßenbahnen von der Polizei abgesperrt.

Von Sophie Marie Kemnitz, Isabelle Wiermann

Magdeburg - In der Innenstadt in Magdeburg hat es am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei gegeben.

Die Polizei sperrte einen Bereich im Breiten Weg ab. (Archivbild)
Die Polizei sperrte einen Bereich im Breiten Weg ab. (Archivbild)  © Isabelle Wiermann/TAG24

Mehrere Beamte waren gegen 13.30 Uhr im Bereich des Breiten Weges, auf Höhe von Galeria Kaufhof, aktiv.

Grund sei eine "unspezifizierte Bedrohung", erklärte die Polizeiinspektion Magdeburg. Mehreren Medienberichten zufolge war zwischenzeitlich von einer Bombendrohung die Rede.

Kurz nach 14 Uhr gab es dann die Entwarnung von der Polizei.

Ordnungsamt Magdeburg ahndet Veranstaltungen am Totensonntag
Magdeburg Crime Ordnungsamt Magdeburg ahndet Veranstaltungen am Totensonntag

Der zuvor für Fußgänger und Straßenbahnen abgesperrte Bereich ist wieder passierbar.

Ob es sich um eine Bombendrohung gehandelt hat bestätigte die Polizeiinspektion nicht. "Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an", hieß es weiter.

Erstmeldung vom 25. November, 13.53 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 14.13 Uhr.

Titelfoto: Isabelle Wiermann/TAG24

Mehr zum Thema Magdeburg Crime: