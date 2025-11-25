Großeinsatz in Magdeburger Innenstadt: Polizei gibt Entwarnung
Magdeburg - In der Innenstadt in Magdeburg hat es am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei gegeben.
Mehrere Beamte waren gegen 13.30 Uhr im Bereich des Breiten Weges, auf Höhe von Galeria Kaufhof, aktiv.
Grund sei eine "unspezifizierte Bedrohung", erklärte die Polizeiinspektion Magdeburg. Mehreren Medienberichten zufolge war zwischenzeitlich von einer Bombendrohung die Rede.
Kurz nach 14 Uhr gab es dann die Entwarnung von der Polizei.
Der zuvor für Fußgänger und Straßenbahnen abgesperrte Bereich ist wieder passierbar.
Ob es sich um eine Bombendrohung gehandelt hat bestätigte die Polizeiinspektion nicht. "Die polizeilichen Ermittlungen dauern weiter an", hieß es weiter.
Erstmeldung vom 25. November, 13.53 Uhr. Zuletzt aktualisiert: 14.13 Uhr.
Titelfoto: Isabelle Wiermann/TAG24