Großeinsatz in Magdeburger Innenstadt: Polizei gibt Entwarnung

Magdeburg - In der Innenstadt in Magdeburg hat es am Dienstagnachmittag einen Großeinsatz der Polizei gegeben.

Die Polizei sperrte einen Bereich im Breiten Weg ab. (Archivbild) © Isabelle Wiermann/TAG24

Mehrere Beamte waren gegen 13.30 Uhr im Bereich des Breiten Weges, auf Höhe von Galeria Kaufhof, aktiv.

Grund sei eine "unspezifizierte Bedrohung", erklärte die Polizeiinspektion Magdeburg. Mehreren Medienberichten zufolge war zwischenzeitlich von einer Bombendrohung die Rede.

Kurz nach 14 Uhr gab es dann die Entwarnung von der Polizei.

Der zuvor für Fußgänger und Straßenbahnen abgesperrte Bereich ist wieder passierbar.