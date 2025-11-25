Ordnungsamt Magdeburg ahndet Veranstaltungen am Totensonntag
Von Alexandra Kiel
Magdeburg - Das Ordnungsamt Magdeburg hat mehrere Freizeitstätten beim Verstoß gegen die Totensonntags-Ruhe erwischt.
Jetzt drohe den Betreibern ein Verfahren und jeweils bis zu 1500 Euro Strafe, wie die Stadt mitteilte.
Betroffen sind den Angaben zufolge etwa ein Fitnesscenter, eine Minigolf-Anlage, mehrere Indoorspielplätze, eine Bowlingbahn sowie eine Laser-Tag-Arena.
Die meisten Menschen hätten sich jedoch dem Feiertag entsprechend verhalten, hieß es weiter.
Der Totensonntag zählt zu den besonders geschützten Feiertagen.
An diesen gilt nicht nur ein Arbeitsverbot, sondern Veranstaltungen dürfen nur in begrenztem Rahmen stattfinden.
Dabei müssen diese den Charakter des Tages würdigen, so die Stadt. Auch Heiligabend zählt zu dieser Kategorie.
