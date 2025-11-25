Ordnungsamt Magdeburg ahndet Veranstaltungen am Totensonntag

Magdeburg - Das Ordnungsamt Magdeburg hat mehrere Freizeitstätten beim Verstoß gegen die Totensonntags-Ruhe erwischt.

Am Totensonntag dürfen nur eingeschränkt Veranstaltungen stattfinden. (Symbolfoto) © Thomas Warnack/dpa

Jetzt drohe den Betreibern ein Verfahren und jeweils bis zu 1500 Euro Strafe, wie die Stadt mitteilte.

Betroffen sind den Angaben zufolge etwa ein Fitnesscenter, eine Minigolf-Anlage, mehrere Indoorspielplätze, eine Bowlingbahn sowie eine Laser-Tag-Arena.

Die meisten Menschen hätten sich jedoch dem Feiertag entsprechend verhalten, hieß es weiter.

Der Totensonntag zählt zu den besonders geschützten Feiertagen.