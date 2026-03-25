Grundschüler mit Messer bedroht: Wer kennt die jugendlichen Täter?

In Magdeburg wurde am Dienstag ein Kind von zwei bislang unbekannten Tätern mit einem Messer bedroht. Wer kann Hinweise liefern?

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - Am Dienstagnachmittag wurde in Magdeburg ein Kind von zwei Jugendlichen mit einem Messer bedroht. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Vorfalls.

Einer der Täter versuchte den 9-Jährigen mit einem Messer zu bedrohen. (Symbolbild)
Einer der Täter versuchte den 9-Jährigen mit einem Messer zu bedrohen. (Symbolbild)  © Marijan Murat/dpa

Ersten Ermittlungen des Polizeireviers Magdeburg zufolge war der 9-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Weg nach Hause. Zwischen 15 und 15.15 Uhr wurde der Junge in der Müllergasse im Stadtteil Ottersleben von zwei unbekannten männlichen Personen gestoppt.

Diese versuchten, von dem Kind Geld zu erzwingen. Nachdem er angegeben hatte, kein Geld dabei zu haben, zog einer der Täter ein Messer und bewegte dieses in Richtung des Jungen, so ein Polizeisprecher.

Geistesgegenwärtig gelang es dem Heranwachsenden, den Räuber von sich zu stoßen und mit seinem Fahrrad zu flüchten. Er blieb dabei glücklicherweise unverletzt.

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Der unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

  • männlich 

  • circa 1,60 Meter groß

  • circa 15 bis 17 Jahre alt 

  • europäischer Phänotyp 

  • sprach akzentfreies Deutsch 

  • trug eine schwarze Mütze, ein schwarzes Tuch bis ins Gesicht gezogen, eine schwarze Jacke, eine schwarze Hose, schwarze Schuhe der Marke "Nike" und schwarze Handschuhe  

Die Polizei sucht nun nach Zeugen der Tat. Hinweise können bei der Polizei unter der Telefonnummer 0391/ 546-3295 oder per E-Revier gemeldet werden.

Titelfoto: Marijan Murat/dpa

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