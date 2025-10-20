"Fuck Grün": Angriffe auf Waldbesetzung in Magdeburg nehmen zu

Magdeburg - Schon über zehn Wochen besetzen Umweltschützer den Wald am Trümmerberg in Magdeburg , damit er keinen Luxuswohnungen weichen muss. Doch Übergriffe auf die Aktion nehmen zu.

Erst wurde der Pavillon zur Versorgung der Besetzer besprüht, einige Wochen später runtergerissen. © Screenshot: Telegram/truemmi

Eigentlich habe es von Anfang an immer mal Pöbeleien gegeben, erinnern sich Hektor (19) und Flo (24) gegenüber TAG24.

"Scheiß-Zecken, geht mal arbeiten", hat Flo, die seit neun Wochen dabei ist, beispielsweise zu hören bekommen.

Auch hielten dunkle Gestalten nachts Ausschau, wie man auf das Baumhaus im "Trümmi", in dem sich die Aktivisten befanden, kommen könnte.

Mit der Zeit eskalierte es jedoch: Der Pavillon am Boden wurde mit den Worten "Fuck Grün" besprüht, Flaggen abgerissen und Banner zerschnitten. Am 5. Oktober wurde das Zelt dann komplett verwüstet: "Es sah aus wie ein Schlachtfeld", so Flo.

Unbekannte lösten einen Feuerlöscher aus, verspritzten Waschmittel und sorgten dafür, dass der Pavillon zusammenbrach.

Hektor hat eine Ahnung, wer dafür verantwortlich gewesen sein könnte - am selben Tag postete ein ihm bekannter Neonazi aus Magdeburg Bilder von sich am Trümmi in seiner Instagram-Story, nur wenige Stunden vor der Randale.

Sicher sein könne man sich nicht. Doch die Aktivisten wissen, dass die Initiative, die für Umweltschutz, Menschenrechte und Antikapitalismus steht, einigen Gruppe ein Dorn im Auge ist.