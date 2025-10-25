Hubschrauber kreisen über Magdeburg: Polizei sucht flüchtigen Räuber

Die Polizei sucht derzeit in Magdeburg nach einem flüchtigen Räuber. Mehrere Hubschrauber sind im Einsatz.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In Magdeburg ist es am Samstagnachmittag zu einem Raub gekommen. Mehrere Hubschrauber suchen nach dem flüchtigen Täter.

Mehrere Hubschrauber sind in Magdeburg im Einsatz. (Symbolfoto)
Mehrere Hubschrauber sind in Magdeburg im Einsatz. (Symbolfoto)

Ersten Informationen der Polizei zufolge soll sich der Raub im Stadtteil Buckau ereignet haben.

Die Beamten seien seit etwa 14.15 Uhr im Einsatz und suchen aktuell nach dem noch flüchtigen Täter.

Weitere Hintergründe zur Tat oder dem Hergang sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.

Unter anderem seien mehrere Hubschrauber an der Suche beteiligt, welche die Stadt großräumig abfliegen.

Titelfoto: Swen Pförtner/dpa

