Magdeburg: Junge Frau versucht, Patientin im Krankenhaus zu töten

Magdeburg - Am späten Donnerstagabend rückte die Polizei wegen einem versuchten Tötungsdelikt zu einem Magdeburger Krankenhaus aus.

In einem Magdeburger Krankenhaus verletzte eine Frau eine Patientin lebensbedrohlich. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Gegen 20.35 Uhr verschaffte sich eine 24-jährige Frau Zutritt zu einem Patientenzimmer in einem Magdeburger Krankenhaus.

Dort griff sie die 21-jährige Zimmerbewohnerin an und fügte ihr lebensbedrohliche Verletzungen am Hals zu, teilte die Polizeiinspektion Magdeburg mit.

Genauere Details zur Tat, dem Motiv, ob die beiden Beteiligten einander kannten und wie der Tathergang verlief, konnten die Beamten noch nicht mitteilen.

Inzwischen schwebt die junge Patientin glücklicherweise nicht mehr in Lebensgefahr.