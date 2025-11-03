Magdeburger Todesfahrer hat selbst viele Anzeigen erstattet

Magdeburg - Der spätere Todesfahrer vom Magdeburger Weihnachtsmarkt ist Sachbearbeiterinnen der Polizei als vielfacher Anzeigenerstatter aufgefallen, der sehr fordernd auftrat.

Der parlamentarische Untersuchungsausschuss zum Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt will die Tat aufklären. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Eine 52-Jährige beschrieb im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, wie der Mann aus Saudi-Arabien ihr im Januar 2019 gegenübersaß: selbstsicher, glaubhaft, seine Anliegen habe er in einem sehr guten Deutsch vorgebracht.

An ein Detail erinnerte sie sich zudem: Er habe erklärt, sich Ethanol gespritzt zu haben. Sie habe daraufhin sein Gesicht angeschaut, es habe leicht aufgedunsen gewirkt.

In seinen Anzeigen sei es etwa um den Verdacht auf Spionage gegangen, bestätigt habe sich das laut Landeskriminalamt später aber nicht.

Gefragt nach seinen Beweggründen sagte die Sachbearbeiterin, sie fand, der Anzeigenerstatter habe sich als Menschenrechtsaktivisten gesehen. Flüchtlingshelfer habe er als Konkurrenz betrachtet.

"Ich denke, er wollte so viele Frauen wie möglich aus Saudi-Arabien zur Flucht verhelfen und wollte sie allein betreuen." Sie vermute, er habe so ein bestimmtes Ansehen erreichen wollen.

Der Mann aus Saudi-Arabien sei anfangs sehr sachlich gewesen, später habe sie von ihm aber einen Anruf erhalten, in dem er Frust gezeigt habe über Entscheidungen der Behörden. So etwas komme aber immer mal wieder vor.