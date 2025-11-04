Magdeburgerin geht auf Polizisten los: Der Grund wird schnell klar

Magdeburg - Am Montagnachmittag hatte es die Magdeburger Polizei mit einer randalierenden Frau zu tun. Die Beschuldigte war stark betrunken.

Die Polizei musste eine aggressive Frau unter Kontrolle bringen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Gegen 16 Uhr rückte eine Polizeistreife in die Schönebecker Straße im Stadtteil Buckau aus, weil dort eine junge Frau in einem Supermarkt randalierte.

Vor Ort reagierte die 22 Jahre alte Beschuldigte sehr aggressiv den Einsatzkräften gegenüber und schlug einer Polizistin sogar unvermittelt ins Gesicht.

Die Unruhestifterin konnte zu Boden gebracht und gefesselt werden, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Weil die 22-Jährige sich noch immer nicht beruhigte und einen weiteren Beamten bespuckte, wurde sie schließlich in ein Krankenhaus gebracht.