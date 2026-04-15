Mann fordert Geld und bedroht Passanten: Jetzt fahndet die Polizei öffentlich

Magdeburg - Anfang Februar wurde ein 27-Jähriger in Magdeburg das Opfer einer Raubstraftat. Die Polizei fahndet nun öffentlich nach dem bislang unbekannten Täter mit einem Phantombild.

Wer kann Hinweise zu dem abgebildeten Mann liefern? © Bildmontage: Sven Hoppe/dpa, Polizeirevier Magdeburg

Der Vorfall soll sich nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg am Montag, dem 2. Februar, gegen 17.30 Uhr auf dem Breiten Weg in Höhe des Allee Centers ereignet haben.

Hier wurde der spätere 27-jährige Geschädigte von einem Mann angesprochen. Dieser behauptete, obdachlos zu sein und Geld zu benötigen, so eine Polizeisprecherin.

Der junge Mann wollte dem scheinbar Hilfsbedürftigen daraufhin etwas Kleingeld geben. Statt sich dankbar zu zeigen, forderte sein Gegenüber jedoch mehr Geld und drohte dem 27-Jährigen mit körperlicher Gewalt.

Als das Opfer versuchte zu fliehen, holte der Tatverdächtige dies jedoch ein. Aus Angst überreichte dieser ihm einen Geldbetrag im zweistelligen Bereich.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: