Mehrere Straftaten an einem Tag: Polizei nimmt Trunkenbold in Gewahrsam
Magdeburg - Am Samstag sorgte ein betrunkener Mann in Magdeburg für gleich mehrere Straftaten.
Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, sei der Magdeburger schon am Morgen aufgefallen. Dabei soll er an einer MVB-Haltestelle in der Nähe des City Carrés eine Frau getreten haben, die sich dabei leicht verletzte.
Nach einem Platzverweis trat der Mann wenige Stunden später im Stadtteil Salbke wieder in Erscheinung. Dort habe er in einem Supermarkt Alkohol stehlen wollen.
Am Abend betrat der Betrunkene erneut eine Haltestelle im Stadtteil Cracau. Dort griff er diesmal einen Mann an.
Damit hatten die Einsatzkräfte der Polizei genug und nahmen den Unruhestifter in Gewahrsam, um weitere Übergriffe zu verhindern.
Noch am selben Abend wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Sein Ergebnis: 1,8 Promille. Gegen den Mann wird jetzt ermittelt.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa