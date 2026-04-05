Mehrere Straftaten an einem Tag: Polizei nimmt Trunkenbold in Gewahrsam

Magdeburg - Am Samstag sorgte ein betrunkener Mann in Magdeburg für gleich mehrere Straftaten .

Für den betrunkenen Mann ging es am Ende des Tages in Gewahrsam. (Symbolbild) © Marijan Murat/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, sei der Magdeburger schon am Morgen aufgefallen. Dabei soll er an einer MVB-Haltestelle in der Nähe des City Carrés eine Frau getreten haben, die sich dabei leicht verletzte.

Nach einem Platzverweis trat der Mann wenige Stunden später im Stadtteil Salbke wieder in Erscheinung. Dort habe er in einem Supermarkt Alkohol stehlen wollen.

Am Abend betrat der Betrunkene erneut eine Haltestelle im Stadtteil Cracau. Dort griff er diesmal einen Mann an.

Damit hatten die Einsatzkräfte der Polizei genug und nahmen den Unruhestifter in Gewahrsam, um weitere Übergriffe zu verhindern.