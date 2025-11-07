Messer-Attacke in Magdeburg: Jugendlicher im Gesicht verletzt

Magdeburg - Ein Streit eskaliert in der Magdeburger Innenstadt: Eine Gruppe wurde am Donnerstag von einem Jugendlichen attackiert. Ein Junge wurde durch Stiche verletzt.

Eine Gruppe wurde beim Willy-Brandt-Platz mit einem Messer angegriffen. © Isabelle Wiermann/TAG24

Gegen 17.30 Uhr entstand in der Straße Krügerbrücke ein zunächst verbaler Streit zwischen einer Gruppe und dem 18-jährigen Verdächtigen.

Die Situation eskalierte: Der Jugendliche zückte einen bislang unbekannten Gegenstand und stach auf einen ebenfalls 18-jährigen ein. Er wurde dadurch im Gesicht verletzt.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, konnte das Opfer entkommen und rannte in Richtung Willy-Brandt-Platz davon, wo er auf die Beamten der Bundespolizei traf.

Der 18-Jährige erkannte seinen Kontrahenten in der Nähe und konnte ihn gegenüber den Einsatzkräften zweifelsfrei identifizieren. Die Polizisten nahmen den Messermann fest. Der Geschädigte wurde ins Krankenhaus gebracht.