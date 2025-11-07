Messer-Attacke in Magdeburg: Jugendlicher im Gesicht verletzt
Magdeburg - Ein Streit eskaliert in der Magdeburger Innenstadt: Eine Gruppe wurde am Donnerstag von einem Jugendlichen attackiert. Ein Junge wurde durch Stiche verletzt.
Gegen 17.30 Uhr entstand in der Straße Krügerbrücke ein zunächst verbaler Streit zwischen einer Gruppe und dem 18-jährigen Verdächtigen.
Die Situation eskalierte: Der Jugendliche zückte einen bislang unbekannten Gegenstand und stach auf einen ebenfalls 18-jährigen ein. Er wurde dadurch im Gesicht verletzt.
Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, konnte das Opfer entkommen und rannte in Richtung Willy-Brandt-Platz davon, wo er auf die Beamten der Bundespolizei traf.
Der 18-Jährige erkannte seinen Kontrahenten in der Nähe und konnte ihn gegenüber den Einsatzkräften zweifelsfrei identifizieren. Die Polizisten nahmen den Messermann fest. Der Geschädigte wurde ins Krankenhaus gebracht.
Der 18-jährige Störenfried musste sich dann einem Atemalkoholtest unterziehen und pustete 2,05 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Angreifer anschließend wieder entlassen.
