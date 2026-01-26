Nach Ausschreitungen bei Spiel in Magdeburg: Polizei richtet Hinweisportal ein
Magdeburg - Nach den Ausschreitungen während und nach dem Spiel zwischen dem 1. FC Magdeburg und Dynamo Dresden sucht die Polizei nach Zeugen und bittet um Videomaterial.
Wie erst am Sonntag bekannt wurde, haben Anhänger des FCM unter anderem mehrere Einsatzkräfte der Polizei angegriffen.
Dabei hatten sie Steine, Pyrotechnik und Gullydeckel verwendet. Insgesamt 64 Beamte sollen verletzt worden sein, einige von ihnen sogar schwer.
Um diese und weitere Vorfälle jetzt aufzuklären, sucht die Polizeiinspektion Magdeburg nach Zeugen, die Hinweise und Foto- sowie Videomaterial zur Verfügung stellen können.
Dafür wurde extra ein Hinweisportal eingerichtet.
Nach Bekanntwerden der Vorfälle sorgten diese für Empörung. Vereine, Politiker, das Innenministerium und sogar die Gewerkschaft der Polizei äußerten scharfe Kritik an dem Verhalten der "Fans".
Titelfoto: Andreas Gora/dpa