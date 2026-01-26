Nach Ausschreitungen bei Spiel in Magdeburg: Polizei richtet Hinweisportal ein

Bereits während des Spiels wurde mehrmals Pyrotechnik gezündet. © Andreas Gora/dpa

Wie erst am Sonntag bekannt wurde, haben Anhänger des FCM unter anderem mehrere Einsatzkräfte der Polizei angegriffen.

Dabei hatten sie Steine, Pyrotechnik und Gullydeckel verwendet. Insgesamt 64 Beamte sollen verletzt worden sein, einige von ihnen sogar schwer.

Um diese und weitere Vorfälle jetzt aufzuklären, sucht die Polizeiinspektion Magdeburg nach Zeugen, die Hinweise und Foto- sowie Videomaterial zur Verfügung stellen können.

Dafür wurde extra ein Hinweisportal eingerichtet.