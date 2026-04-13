Noch vor der Eröffnung: Unbekannte Täter zerstören neuen Spielplatz in Magdeburg
Magdeburg - Im Magdeburger Stadtteil Ottersleben herrscht große Verärgerung: Unbekannte Täter haben einen nagelneuen Spielplatz komplett verwüstet.
Die Schäden wurden vom zuständigen Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg umgehend bei der Polizei angezeigt, erklärte die Stadt am Montag.
Durch Vandalismus sei am Spielplatz im Ottersleber Knochenpark ein Schaden von rund 10.000 Euro verursacht worden. Dieser sollte eigentlich bereits zu Ostern zum Spielen freigegeben werden, hieß es weiter.
Die Täter sollen unter anderem die neu installierte massive Teqball-Platte im Wert von rund 5200 Euro aus der Verankerung gerissen und umgeworfen haben. Hierbei sei die Betonkonstruktion zerbrochen.
Auch eine Tisch-Bank-Kombination im Wert von rund 3000 Euro wurde durch Feuer beschädigt. Ein geplantes Graffitiprojekt von Schülerinnen und Schülern der benachbarten Gemeinschaftsschule wurde ebenfalls zerstört. Hier wurden die Wände komplett beschmiert.
Die Spiel- und Freizeitfläche im Knochenpark war durch den Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg seit Herbst des vergangenen Jahres aus Mitteln des städtischen Haushalts für rund 240.000 Euro erneuert worden.
Titelfoto: Bildmontage: Stadt Magdeburg