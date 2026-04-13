Noch vor der Eröffnung: Unbekannte Täter zerstören neuen Spielplatz in Magdeburg

An diesen Wänden sollte eigentlich ein Grafittiprojekt einer benachbarten Gemeinschaftsschule entstehen. © Stadt Magdeburg

Die Schäden wurden vom zuständigen Eigenbetrieb Stadtgarten und Friedhöfe Magdeburg umgehend bei der Polizei angezeigt, erklärte die Stadt am Montag.

Durch Vandalismus sei am Spielplatz im Ottersleber Knochenpark ein Schaden von rund 10.000 Euro verursacht worden. Dieser sollte eigentlich bereits zu Ostern zum Spielen freigegeben werden, hieß es weiter.

Die Täter sollen unter anderem die neu installierte massive Teqball-Platte im Wert von rund 5200 Euro aus der Verankerung gerissen und umgeworfen haben. Hierbei sei die Betonkonstruktion zerbrochen.

Auch eine Tisch-Bank-Kombination im Wert von rund 3000 Euro wurde durch Feuer beschädigt. Ein geplantes Graffitiprojekt von Schülerinnen und Schülern der benachbarten Gemeinschaftsschule wurde ebenfalls zerstört. Hier wurden die Wände komplett beschmiert.