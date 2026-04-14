Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen: Polizei sucht diese Ladendiebin

Magdeburg - Die Polizei in Magdeburg fahndet seit Dezember nach einer Ladendiebin. Jetzt sollen neu veröffentlichte Fotos von ihr zum Erfolg führen.

Mit diesen Fotos wird nach der Ladendiebin gefahndet. Wer kann der Polizei helfen? © Bildmontage: Polizeirevier Magdeburg

Der Vorfall habe sich bereits am 27. Dezember im Stadtteil Reform ereignet, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Eine augenscheinlich junge Frau betrat dort eine Drogerie und habe Parfüm im mittleren dreistelligen Wert eingesteckt und nicht bezahlt.

So wird die Diebin beschrieben:

blond gefärbtes Haar, zusammengebunden

helle Winterjacke

darunter ein dunkles Oberteil

auffällige weiße, große, runde Ohrringe

Die jetzt veröffentlichten Fotos sind von guter Qualität und zeigen das Gesicht der gesuchten Frau. Bei den Ermittlern erhofft man sich dadurch einen Durchbruch im laufenden Verfahren.