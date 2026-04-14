Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen: Polizei sucht diese Ladendiebin

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In Magdeburg hat eine Frau Parfüm von mehreren hundert Euro gestohlen. Jetzt wird mit Fotos nach ihr gefahndet und Zeugen gesucht.

Von Robert Lilge

Magdeburg - Die Polizei in Magdeburg fahndet seit Dezember nach einer Ladendiebin. Jetzt sollen neu veröffentlichte Fotos von ihr zum Erfolg führen.

Mit diesen Fotos wird nach der Ladendiebin gefahndet. Wer kann der Polizei helfen?
Mit diesen Fotos wird nach der Ladendiebin gefahndet. Wer kann der Polizei helfen?  © Bildmontage: Polizeirevier Magdeburg

Der Vorfall habe sich bereits am 27. Dezember im Stadtteil Reform ereignet, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Eine augenscheinlich junge Frau betrat dort eine Drogerie und habe Parfüm im mittleren dreistelligen Wert eingesteckt und nicht bezahlt.

So wird die Diebin beschrieben:

Polizeieinsatz in Magdeburg: Mann schießt mit Pistole auf Straßenbahn
Magdeburg Crime Polizeieinsatz in Magdeburg: Mann schießt mit Pistole auf Straßenbahn

  • blond gefärbtes Haar, zusammengebunden

  • helle Winterjacke

  • darunter ein dunkles Oberteil

  • auffällige weiße, große, runde Ohrringe

Die jetzt veröffentlichten Fotos sind von guter Qualität und zeigen das Gesicht der gesuchten Frau. Bei den Ermittlern erhofft man sich dadurch einen Durchbruch im laufenden Verfahren.

Hinweise zur gesuchten Frau nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter Telefon 0391/5463295 oder online über das E-Revier entgegen.

Titelfoto: Bildmontage: Polizeirevier Magdeburg

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