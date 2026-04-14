Parfüm im Wert von mehreren hundert Euro gestohlen: Polizei sucht diese Ladendiebin
Magdeburg - Die Polizei in Magdeburg fahndet seit Dezember nach einer Ladendiebin. Jetzt sollen neu veröffentlichte Fotos von ihr zum Erfolg führen.
Der Vorfall habe sich bereits am 27. Dezember im Stadtteil Reform ereignet, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.
Eine augenscheinlich junge Frau betrat dort eine Drogerie und habe Parfüm im mittleren dreistelligen Wert eingesteckt und nicht bezahlt.
So wird die Diebin beschrieben:
blond gefärbtes Haar, zusammengebunden
helle Winterjacke
darunter ein dunkles Oberteil
auffällige weiße, große, runde Ohrringe
Die jetzt veröffentlichten Fotos sind von guter Qualität und zeigen das Gesicht der gesuchten Frau. Bei den Ermittlern erhofft man sich dadurch einen Durchbruch im laufenden Verfahren.
Hinweise zur gesuchten Frau nimmt das Polizeirevier Magdeburg unter Telefon 0391/5463295 oder online über das E-Revier entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Polizeirevier Magdeburg