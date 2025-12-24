Schöne Bescherung! Dutzende Weihnachtsbäume in Magdeburg geklaut

In der Nacht auf Dienstag wurden im Magdeburger Südwesten mehrere Tannenbäume geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Last-Minute-Deko benötigt? In der Nacht auf Dienstag wurden im Magdeburger Südwesten mehrere Tannenbäume geklaut. Die Polizei sucht Zeugen.

In Magdeburg wurden über 10 Tannen geklaut. (Symbolbild)
In Magdeburg wurden über 10 Tannen geklaut. (Symbolbild)  © Rolf Vennenbernd/dpa

Ein Weihnachtsbaumverkäufer in der Halberstädter Straße in Sudenburg meldete den Diebstahl.

Demnach hatten die unbekannten Täter in den Nachtstunden zwischen 10 und 20 Tannen gestohlen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Die genaue Anzahl und auch, wie sich die Täter Zutritt zum Gelände verschaffen konnten, ist bislang nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Tatgeschehen haben, sollen sie unter 0391/546-3295 oder per E-Revier melden.

