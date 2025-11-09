Schwarzfahrer greift Zugbegleiter an: Polizei stellt aggressiven 18-Jährigen

Als ein 18-Jähriger in einer Regionalbahn nach Magdeburg kein Ticket zeigen konnte und deshalb aussteigen sollte, wurde er aggressiv.

Von Isabelle Wiermann

Magdeburg - Am Freitagnachmittag forderte ein Zugbegleiter einen Schwarzfahrer zum Aussteigen auf - und wurde angegriffen.

Die Bundespolizei Magdeburg konnte den aggressiven Schwarzfahrer abfangen, bevor er fliehen konnte. (Symbolfoto)
Die Bundespolizei Magdeburg konnte den aggressiven Schwarzfahrer abfangen, bevor er fliehen konnte. (Symbolfoto)  © Isabelle Wiermann/TAG24

Der Kontrolleur machte gegen 15 Uhr in einer Regionalbahn von Osterweddingen nach Magdeburg-Buckau seine Runden.

Das teilte die Bundespolizeiinspektion Magdeburg am Sonntag mit.

Als ein 18-jähriger Syrer kein Ticket zeigen konnte, sollte er den Zug verlassen.

Der junge Mann reagierte auf die Aufforderung aggressiv, packte den Zugbegleiter am Kragen und drängte ihn zur Zugtür.

Als die Bahn in Beyendorf hielt, schlug der Schwarzfahrer dem Mitarbeiter ins Gesicht und beschädigte dabei seine Brille.

Auch beleidigte er ihn "in obszöner Weise", so die Polizei, bevor es sich davonmachte.

Die Beamten konnten den Angreifer nahe dem Bahnhof Beyendorf stellen. Diesem steht nun ein Verfahren wegen Leistungserschleichung, Hausfriedensbruch, Beleidigung, Körperverletzung, Nötigung und Sachbeschädigung bevor.

Der leicht verletzte Zugbegleiter musste seinen Dienst abbrechen.

