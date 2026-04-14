Überfall am helllichten Tag: Magdeburgerin um Geld und Schmuck abgezockt

Magdeburg - Eine Frau wurde am Montagnachmittag in Magdeburg von einem Unbekannten überfallen . Die Polizei sucht Zeugen .

In Magdeburg wurde eine Frau am helllichten Tag überfallen. (Symbolbild) © Isabelle Wiermann/TAG24

Gegen 16.30 Uhr war eine 61-jährige Passantin in der Morgenstraße im Stadtteil Neue Neustadt unterwegs, als sie von einem ihr unbekannten Mann angesprochen wurde.

Der Gauner forderte, dass die Fußgängerin ihren Schmuck ablegen und ihm geben sollte. Auch verlangte er ihre Geldbörse, was die Frau beides übergab.

Mit seiner Beute rannte der Mann schließlich davon, und die Betroffene meldete den Vorfall bei der Polizei.

Der Langfinger konnte bislang noch nicht aufgefunden werden und die Einsatzkräfte bitten nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Der Räuber wird wie folgt beschrieben: