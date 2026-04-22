Wirbel an Magdeburger Grundschule: Polizeieinsatz wegen mysteriösem Mann

Magdeburg - Aufregung am Mittwochvormittag! An einer Grundschule im Magdeburger Nordwesten hielt sich ein seltsamer Mann auf. Die Polizei konnte inzwischen Entwarnung geben.

Polizeieinsatz an Magdeburger Grundschule! (Symbolfoto) © Arne Dedert/dpa

Ein bislang unbekannter Mann soll sich am späten Vormittag in der Nähe der Grundschule "Am Grenzweg" im Stadtteil Neu Olvenstedt aufgehalten haben.

Prompt wurde die Polizei auf den Plan gerufen: Eine Gefahr habe allerdings zu keiner Zeit bestanden, teilte das Polizeirevier Magdeburg gegenüber TAG24 mit.

Genauere Details zum Vorfall wurden nicht genannt. Wie die Volksstimme jedoch erfahren haben will, sei der Mann vermummt gewesen, hätte an Fenster geklopft und in die Klassenräume geschaut.

Die Schule ließ Vorsicht walten: Eltern wurden aufgefordert, am Mittwoch ihre Kinder von der Schule abzuholen, anstatt sie allein nach Hause gehen zu lassen.