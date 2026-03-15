Diese tollen Events könnt Ihr am Sonntag in Magdeburg erleben

In Magdeburg finden an diesem Sonntag wieder interessante Veranstaltungen statt. TAG24 gibt Euch einen Überblick.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - An diesem Sonntag warten wieder zahlreiche Veranstaltungen in Magdeburg auf Euch. Die fünf Events sind einen Besuch wert.

MAGDEBOOT

Messehallen - Bei der "MAGDEBOOT"-Messe kommen Wassersport-Fans am Sonntag von 10 bis 18 Uhr auf ihre Kosten. Mit über 80 Ausstellern aus dem In- und Ausland wird die diesjährige Saison auf den Flüssen und Seen in drei Hallen eingeläutet. Ein Highlight der "MAGDEBOOT" 2026 ist die vergrößerte Tauch- und Funsport-Area in Messehalle 3. Tickets gibt es an der Tageskasse für 13 Euro (ermäßigt 10 Euro). Alle Infos zur Messe findet Ihr unter www.magdeboot.de.

Bei der "MAGDEBOOT" findet Ihr alles zum Thema Boot und Co. (Archivfoto) © Andreas Lander

Entdeckertage für Familien

Festung Mark - Die Festung Mark verwandelt sich am Sonntag von 10 bis 18 Uhr in die Festung Kunterbunt. Hier dreht sich alles um kreative und aktive Freizeitgestaltung. Verschiedene städtische Einrichtungen, Vereine und Verbände aus Magdeburg und Umland laden dazu ein, Angebote rund um Kunst und Kultur, Sport und Kreativität und vieles mehr kennenzulernen. In der Festung können sich die Kinder zudem sportlich auspowern, in Workshops kreativ werkeln, Schauspiel und Musik genießen, zahlreiche Mitmach-Angebote nutzen und auf Schatzsuche gehen. Der Eintritt kostet 3,50 Euro. Kinder im Alter von 7 bis 17 Jahren zahlen 2 Euro.

Magdeburg putzt sich!

einewelt haus - Am Sonntag könnt Ihr Euch für den Umweltschutz und das Stadtbewusstsein einsetzen. Greenpeace Magdeburg lädt von 13 bis 15 Uhr zu einer Müllsammelaktion im Rahmen von "Magdeburg putzt sich!" ein. Gemeinsam wird achtlos Weggeworfenes in Magdeburgs Parks, Grünflächen und Uferbereichen gesammelt. Dabei zählt jede helfende Hand!

Bei der Putzaktion könnt Ihr was Gutes für die Umwelt tun. (Symbolbild) © 123RF/liudmilachernetska

Pflanzliche Überlebenskünstler kennenlernen

Grunson-Gewächshäuser - Lernt in den Gruson-Gewächshäusern Pflanzen kennen, die erstaunliche Strategien entwickelt haben, um sich an lebensfeindliche Bedingungen wie Wüsten und andere Trockengebiete anzupassen. Am Sonntag bringt Euch der Gärtner Hans Mackrodt Kakteen, lebende Steine, Zwiebelpflanzen und andere Gewächse, die dem Wassermangel trotzen, näher. Der Eintritt kostet inkl. Führung 4,50 Euro (ermäßigt 3 Euro). Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher müssen vorab Tickets unter der Rufnummer 0391 404 29 10 reserviert werden.

Lernt besondere Pflanzen im Gewächshaus kennen. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa

Heaven Can Wait - Jetzt erst recht!

AMO-Kulturhaus - Am Sonntag sorgt der "Heaven Can Wait"-Chor für Stimmung im AMO-Kulturhaus. Die Hamburgerinnen und Hamburger im Alter zwischen 70 und 93 Jahren bringen ohne Scheu und dafür mit einer knackigen Band im Rücken Songs wie "Die perfekte Welle" von Juli, "Emanuela" von Fettes Brot oder Cluesos "Zusammen" auf die Bühne. Tickets gibt es ab 44,05 Uhr online.

Der "Heaven Can Wait"-Chor sorgt für mächtig Stimmung. © Heaven Can Wait Chor