Autos und Motorrad in Flammen: Polizei sucht mögliche Brandstifter

Magdeburg - In der Nacht auf Samstag sind in Magdeburg zwei Autos und ein Motorrad in Flammen aufgegangen.

Durch schnelles Eingreifen der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden. (Symbolfoto) © Boris Rössler/dpa

Das Feuer sei gegen Mitternacht in der Bebertaler Straße ausgebrochen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Um 0.09 Uhr habe ein Zeuge die Flammen bemerkt und direkt den Notruf alarmiert, hieß es.

Zunächst habe nur eines der Autos gebrannt. Erst durch das Ausbreiten der Flammen seien zudem ein weiterer Wagen sowie ein Motorrad in Mitleidenschaft gezogen worden.

Durch schnelles Handeln von Einsatzkräften der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Feuers und Schlimmeres verhindert werden.

Die Kriminalpolizei kam hinzu, sicherte Spuren und hat weitere Ermittlungen aufgenommen. Jetzt werden Zeugen gesucht, die dabei helfen können.