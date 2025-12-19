Brand am Neustädter See: Polizei sucht mysteriösen Mann
Magdeburg - Blaulicht im Magdeburger Norden! Am Donnerstagnachmittag brannte eine Gartenlaube lichterloh. Augenzeugen machten eine interessante Beobachtung.
Gegen 16 Uhr fing ein Gartenhaus, das zur ehemaligen Gaststätte "Seeblick" am Neustädter See gehörte, plötzlich Feuer.
Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand glücklicherweise schnell löschen. Verletzt wurde niemand, zum Sachschaden konnte noch keine Auskunft gegeben werden.
Augenzeugen hatten zuvor beobachtet, wie ein mysteriöser Mann in der Nähe des Feuers hantierte und einen Gegenstand in die Rauchsäule warf, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.
Beim Eintreffen der Beamten war der Mann aber nicht mehr vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.
Tatverdächtiger war mit Mountainbike unterwegs
Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:
- männlich
- augenscheinliches Alter: 40 bis 45 Jahre
- trug dunkelblaue Jacke mit schwarzen Applikationen an den Ärmeln
- dunkle Hose, Hosenbeine hochgekrempelt
- führte ein Mountainbike und einen blauen Rucksack bei sich
Habt Ihr etwas gesehen oder gehört? Zeugen, welche Hinweise zu möglichen Tätern oder zum Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich unter 0391/546-3295 im Polizeirevier Magdeburg oder per E-Revier zu melden.
