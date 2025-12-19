Brand am Neustädter See: Polizei sucht mysteriösen Mann

Magdeburg - Blaulicht im Magdeburger Norden! Am Donnerstagnachmittag brannte eine Gartenlaube lichterloh. Augenzeugen machten eine interessante Beobachtung.

Die Polizei ermittelt nach dem Brand eines Gartenhauses. (Symbolbild) © 123rf/foottoo

Gegen 16 Uhr fing ein Gartenhaus, das zur ehemaligen Gaststätte "Seeblick" am Neustädter See gehörte, plötzlich Feuer.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand glücklicherweise schnell löschen. Verletzt wurde niemand, zum Sachschaden konnte noch keine Auskunft gegeben werden.

Augenzeugen hatten zuvor beobachtet, wie ein mysteriöser Mann in der Nähe des Feuers hantierte und einen Gegenstand in die Rauchsäule warf, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Beim Eintreffen der Beamten war der Mann aber nicht mehr vor Ort. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden eingeleitet.