Nach Alarm von Rauchmelder: Feuerwehr findet bewusstlose Person in Wohnung
Magdeburg - Am Freitagnachmittag wurde eine bewusstlose Person bei einem Feuereinsatz im Magdeburger Stadtteil Reform gefunden.
Wie die Feuerwehr Magdeburg mitteilte, wurden die Kameraden sowie die Polizei über einen ausgelösten Rauchmelder in die Hermann-Hesse-Straße alarmiert.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war deutlich der Alarm zu hören, jedoch öffnete niemand die Tür. Daher verschaffte sich der Trupp Zutritt zu der Wohnung.
In der Küche wurde angebranntes Essen festgestellt, welches zu einer starken Rauchentwicklung führte. Zudem konnten die Einsatzkräfte eine bewusstlose Person in der Wohnung auffinden.
"Diese wurde umgehend ins Freie gebracht, durch den Rettungsdienst erstversorgt und mit Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus transportiert", erklärte ein Sprecher der Feuerwehr Magdeburg.
Dank des Rauchmelders und des schnellen Einsatzes der Feuerwehr konnte Schlimmeres verhindert werden.
