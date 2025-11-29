Nach Alarm von Rauchmelder: Feuerwehr findet bewusstlose Person in Wohnung

Magdeburg - Am Freitagnachmittag wurde eine bewusstlose Person bei einem Feuereinsatz im Magdeburger Stadtteil Reform gefunden.

In der Küche fanden die Kameraden der Feuerwehr angebranntes Essen. (Symbolbild) © Sven Hoppe/dpa

Wie die Feuerwehr Magdeburg mitteilte, wurden die Kameraden sowie die Polizei über einen ausgelösten Rauchmelder in die Hermann-Hesse-Straße alarmiert.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war deutlich der Alarm zu hören, jedoch öffnete niemand die Tür. Daher verschaffte sich der Trupp Zutritt zu der Wohnung.

In der Küche wurde angebranntes Essen festgestellt, welches zu einer starken Rauchentwicklung führte. Zudem konnten die Einsatzkräfte eine bewusstlose Person in der Wohnung auffinden.