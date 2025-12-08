Doppelhaus brennt im Magdeburger Süden: Drei Verletzte

Magdeburg - Feueralarm im Magdeburger Süden: Am Sonntagabend setzten Weihnachtskerzen eine Doppelhaushälfte in Brand.

Die Feuerwehr ging in Magdeburg gegen einen Hausbrand vor. (Symbolbild) © Bernd Weißbrod/dpa

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, waren einige Kerzen im Flur der Doppelhaushälfte aufgestellt und fingen plötzlich Feuer.

Beim Eintreffen vor Ort konnten die Kameraden der Feuerwehr direkt mit den Löscharbeiten beginnen und die Flammen schnell unter Kontrolle bringen.

Die drei Bewohner des Hauses wurden durch den Brand leicht verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Das Doppelhaus wurde durch den Brand so massiv beschädigt, dass es derzeit nicht bewohnbar ist. Die Feuerwehr schätzt den Brandschaden auf eine obere fünfstellige Summe.