Mülltonnen brennen nach Knall: Übeltäter ist schnell gefunden

Magdeburg - Erst ein Knall, dann Blaulicht: Am Donnerstag musste die Feuerwehr in den Magdeburger Südwesten ausrücken.

In Magdeburg brannten am Donnerstag mehrere Mülltonnen. © Polizeirevier Magdeburg

Die Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Sudenburg hörte in den Morgenstunden plötzlich einen lauten Knall aus dem Innenhof.

Als sie nachschaute stand eine Restmülltonne bereits in Flammen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Die Frau versuchte das Feuer selbstständig zu löschen und rief parallel die Feuerwehr. Die Kameraden brachten den Brand schließlich unter Kontrolle.

Neben der Restmülltonne wurden auch eine Altpapiertonne, die Hauswand des Mehrfamilienhauses und ein Baum beschädigt.

Die Polizei befragte mehrere Bewohner zum Vorfall. Schnell wurde ein Mann gefunden, der zugab, am Vorabend gegrillt und dann die Asche in der Restmülltonne entsorgt zu haben.