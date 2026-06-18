Küchenbrand löst nächtlichen Feuerwehreinsatz in Magdeburg aus

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In Magdeburg ist in der Nacht auf Donnerstag ein Brand in einer Wohnung ausgebrochen. Aufmerksame Zeugen verhinderten Schlimmeres.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In der Nacht auf Donnerstag mussten mehrere Kräfte der Feuerwehr im Magdeburger Stadtteil Alte Neustadt anrücken.

16 Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz. (Symbolbild)
16 Kameraden der Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz. (Symbolbild)  © Christoph Reichwein/dpa

Aufmerksame Bürger bemerkten gegen 0.15 Uhr einen piependen Rauchmelder in einer Wohnung in der Salzwedeler Straße. Beim näheren Hinschauen entdeckten sie Feuer und alarmierten umgehend die Feuerwehr.

Laut einem Sprecher der Feuerwehr Magdeburg stellten die Kameraden in der Wohnung fest, dass der Brand durch einen Gegenstand auf dem eingeschalteten Herd ausgelöst worden war.

Die Flammen breiteten sich anschließend auf den Rest der Küche aus, hieß es weiter. Zum Zeitpunkt des Feuers sollen sich keine Personen in der Wohnung befunden haben.

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Der Brand konnte wenig später gelöscht werden. Derzeit ist die Einheit jedoch nicht mehr bewohnbar.

Insgesamt rückten vier Fahrzeuge mit 16 Einsatzkräften und der Rettungsdienst am Brandort an. Die genaue Schadenhöhe ist derzeit nicht bekannt.

Titelfoto: Christoph Reichwein/dpa

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