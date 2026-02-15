Aufgepasst! Hier stehen vom 16. bis 20. Februar Blitzer in Magdeburg

Achtung Autofahrer! In der kommenden Woche stehen wieder Blitzer im Magdeburger Stadtgebiet. Auch der Ring ist betroffen.

Von Lena Schubert

In Magdeburg wird wieder geblitzt! (Symbolbild)
In Magdeburg wird wieder geblitzt! (Symbolbild)

Zentrum

  • Straße: Magdeburger Ring
  • Geschwindigkeit: 80 km/h

Stadtfeld Ost

  • Straße: Annastraße
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Leipziger Straße

  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Stadtfeld Ost

  • Straße: Albert-Vater-Straße
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

