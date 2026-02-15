Aufgepasst! Hier stehen vom 16. bis 20. Februar Blitzer in Magdeburg

Magdeburg - Achtung Autofahrer! In der kommenden Woche stehen wieder Blitzer im Magdeburger Stadtgebiet. Auch der Ring ist betroffen.

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.