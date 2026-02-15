Aufgepasst! Hier stehen vom 16. bis 20. Februar Blitzer in Magdeburg
Magdeburg - Achtung Autofahrer! In der kommenden Woche stehen wieder Blitzer im Magdeburger Stadtgebiet. Auch der Ring ist betroffen.
Zentrum
- Straße: Magdeburger Ring
- Geschwindigkeit: 80 km/h
Stadtfeld Ost
- Straße: Annastraße
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Leipziger Straße
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Stadtfeld Ost
- Straße: Albert-Vater-Straße
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Bernd Weißbrod/dpa