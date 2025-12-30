Brennendes Haus in Magdeburg: Bewohner springt aus Fenster und verletzt sich schwer

Magdeburg - Am späten Montagabend herrschte im Magdeburger Stadtteil Neue Neustadt große Aufregung. Mehrere Anwohner eines Wohnhauses flüchteten vor einem Feuer.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte schlugen Flammen aus einem Fenster. © Feuerwehr Magdeburg

Die Leitstelle wurde durch einen Anrufer gegen 22.15 Uhr über die Flammen informiert, weshalb sie sofort über 50 Einsatzkräfte alarmierte, teilte Thorsten Seitter, Einsatzleiter der Feuerwehr Magdeburg gegenüber TAG24 mit.

Bei der Ankunft am Brandort in der Umfassungsstraße wurden sofort die aus einem Fenster schlagenden Flammen entdeckt. Viele Bewohner des Hauses hätten beim Eintreffen bereits vor dem Haus gestanden und sich selbstständig in Sicherheit gebracht.

Wie sich kurz darauf herausstellte, habe sich eine Person mit einem Sprung aus dem Fenster eines Obergeschosses gerettet. Dabei wurde sie schwer verletzt.

Eine weitere Person habe eine Rauchgasvergiftung und Brandverletzungen aufgewiesen. Beide wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Die weiteren Bewohner wurden durch den Rettungs- sowie durch Kräfte des Kriseninterventionsdienstes in einem provisorischen Zelt betreut.