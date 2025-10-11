Einsatz am frühen Morgen: Feuer im Gartenverein in Nordwest

Magdeburg - In der Nacht auf Samstag musste die Feuerwehr Magdeburg in den Stadtteil Nordwest ausrücken.

Die Feuerwehr musste am Samstagmorgen in den Magdeburger Holzweg ausrücken. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Um kurz nach 2.30 Uhr ging über den Notruf die Meldung eines Zeugen ein. In der Kleingartenanlage "KGV Bördeblick" im Holzweg stand eine Gartenlaube in Flammen, teilte das Polizeirevier Magdeburg mit.

Der Einsatz der ausgerückten Kameraden gestaltete sich zunächst etwas schwierig. Die Laube war beim Eintreffen von außen verschlossen.

Das Objekt war nicht mehr zu retten. Die Gartenlaube brannte während des Einsatzes vollständig nieder.

Die Ursache des Feuers konnte bisher noch nicht geklärt werden. Ebenso muss noch der Besitzer ermittelt werden.

Ersten Schätzungen zufolge soll die Schadenssumme im fünfstelligen Bereich liegen.