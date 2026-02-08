Fuß vom Gas: Hier wird vom 9. bis 13. Februar in Magdeburg geblitzt

In der kommenden Woche wird wieder an vier Stellen in der Magdeburger City geblitzt.

Von Lena Schubert

Magdeburg - Autofahrer aufgepasst! In der kommenden Woche wird wieder an vier Stellen in der Magdeburger City geblitzt. TAG24 gibt Euch einen Überblick über die Standorte.

An vier Stellen im Magdeburger Stadtgebiet stehen diese Woche wieder Blitzer. (Symbolfoto)
An vier Stellen im Magdeburger Stadtgebiet stehen diese Woche wieder Blitzer. (Symbolfoto)  © Lucas Bäuml/dpa

Leipziger Straße

  • Straße: Leipziger Chaussee
  • Geschwindigkeit: 50 km/h

Salbke

  • Straße: Alt Salbke
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Stadtfeld Ost

  • Straße: Olvenstedter Chaussee
  • Geschwindigkeit: Schrittgeschwindigkeit

Neustädter Feld

  • Straße: Burgstaller Weg
  • Geschwindigkeit: 30 km/h

Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Titelfoto: Lucas Bäuml/dpa

