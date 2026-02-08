Fuß vom Gas: Hier wird vom 9. bis 13. Februar in Magdeburg geblitzt
Magdeburg - Autofahrer aufgepasst! In der kommenden Woche wird wieder an vier Stellen in der Magdeburger City geblitzt. TAG24 gibt Euch einen Überblick über die Standorte.
Leipziger Straße
- Straße: Leipziger Chaussee
- Geschwindigkeit: 50 km/h
Salbke
- Straße: Alt Salbke
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Stadtfeld Ost
- Straße: Olvenstedter Chaussee
- Geschwindigkeit: Schrittgeschwindigkeit
Neustädter Feld
- Straße: Burgstaller Weg
- Geschwindigkeit: 30 km/h
Die Stadt Magdeburg bittet alle Autofahrer, sich an die Höchstgeschwindigkeiten, auch außerhalb der Kontrollzeiten, zu halten. Alle Angaben sind ohne Gewähr.
Titelfoto: Lucas Bäuml/dpa