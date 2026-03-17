Feuerwehr rückt nach Diesdorf aus: Reihenendhaus steht in Flammen
Magdeburg - Am Dienstagabend brannte ein Reihenendhaus im Magdeburger Westen. Die Feuerwehr ging gegen die Flammen vor.
Das Reihenendhaus, was sich in der Krummen Straße im Stadtteil Diesdorf noch in Rohbau befindet, fing gegen 17 Uhr nach Dacharbeiten Feuer.
Wie die Magdeburger Feuerwehr am Abend mitteilte, hatte sich der Brand in der Verkleidung des Gebäudes gebildet.
Genauere Details sind noch nicht bekannt.
Die Kameraden konnten eine Ausbreitung der Flammen verhindern und den Brand zügig löschen.
Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.
Die genaue Brandursache ist derzeit unklar.
Titelfoto: Isabelle Wiermann/TAG24