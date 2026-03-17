Feuerwehr rückt nach Diesdorf aus: Reihenendhaus steht in Flammen

Magdeburg - Am Dienstagabend brannte ein Reihenendhaus im Magdeburger Westen. Die Feuerwehr ging gegen die Flammen vor.

In Magdeburg brannte am Abend ein noch im Bau befindliches Haus. © Isabelle Wiermann/TAG24

Das Reihenendhaus, was sich in der Krummen Straße im Stadtteil Diesdorf noch in Rohbau befindet, fing gegen 17 Uhr nach Dacharbeiten Feuer.

Wie die Magdeburger Feuerwehr am Abend mitteilte, hatte sich der Brand in der Verkleidung des Gebäudes gebildet.

Genauere Details sind noch nicht bekannt.

Die Kameraden konnten eine Ausbreitung der Flammen verhindern und den Brand zügig löschen.