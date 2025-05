13.05.2025 20:45 Feuerwehreinsatz in Magdeburg: Aufmerksamer Nachbar verhindert Schlimmeres

In Magdeburg kam es am Montag zu einem Küchenbrand in einem Mehrfamilienhaus. Ein Nachbar verhinderte Schlimmeres.

Von Sophie Marie Kemnitz

Magdeburg - In einem Mehrfamilienhaus in Magdeburg ist am Montagmittag ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr verhinderte, dass sich das Feuer ausbreiten konnte. (Symbolbild) © Philipp von Ditfurth/dpa Das Feuer brach nach Angaben des Polizeireviers Magdeburg in einem Haus in der Sudenburger Straße aus. Ein aufmerksamer Nachbar bemerkte das laute Schrillen eines Rauchmelders in der angrenzenden Wohnung und alarmierte die Feuerwehr und Polizei. Als die Einsatzkräfte eintrafen, konnten sie starken Rauch in der Nachbarwohnung feststellen. Nach ersten Erkenntnissen brach das Feuer in der Küche im Bereich des Herdes aus. Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Der Bewohner wurde glücklicherweise nicht verletzt. Nach den Löscharbeiten sicherte die Polizei Spuren am Brandort und leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Der entstandene Sachschaden wird auf eine niedrige fünfstellige Summe geschätzt.

Titelfoto: Philipp von Ditfurth/dpa