Gartenlaube in Flammen: Erst die Feuerwehr macht den Besitzer darauf aufmerksam
Magdeburg - In der Nacht auf Montag musste die Feuerwehr in Magdeburg zu einem Einsatz in einer Gartenanlage in die Rothenseer Straße ausrücken.
Die Einsatzkräfte seien kurz nach Mitternacht alarmiert worden, berichtete Feuerwehrsprecher Thomas Blumenstein.
Bereits beim Eintreffen konnten sie sehen, dass eine Gartenlaube in Vollbrand stand, hieß es.
Der betroffene Pächter des Gartenabteils habe davon zunächst nichts mitbekommen. Dabei befand er sich unweit in einem nahegelegenen Bungalow.
Erst mit der Ankunft der Feuerwehr entdeckte er die brennende Laube.
Aufgrund des schnellen Einsatzes konnten die Kameraden ein Ausbreiten der Flammen auf ein benachbartes Wohnhaus verhindern.
Auslöser und Höhe des entstandenen Schadens könne derzeit noch nicht genannt werden. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.
Titelfoto: Marijan Murat/dpa