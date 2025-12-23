Gerade noch rechtzeitig: Magdeburger Feuerwehr löscht entstehenden Wohnungsbrand

Magdeburg - Die Magdeburger Feuerwehr konnte am Dienstagnachmittag einen Entstehungsbrand in einer Wohnung noch rechtzeitig löschen.

Ein Anwohner wurde mit der Drehleiter aus seiner Wohnung geholt und in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Christoph Soeder/dpa

Gegen 16.45 Uhr habe die Leitstelle eine Meldung über einen möglichen Brand in der Wittenberger Straße erhalten.

Der Anrufer habe mitgeteilt, dass er in einem Treppenhaus Brandgeruch wahrgenommen hat und sich vermutlich noch Personen in der betroffenen Wohnung aufhalten.

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Magdeburg mitteilte, wurden daraufhin Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr, der Freiwilligen Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes zum Brandort geschickt.

Anschließend verschafften sie sich Zugang zur Wohnung und entdeckten den Entstehungsbrand, hieß es.

Nach Löschen der Flammen wurde der Bewohner durch eine Drehleiter aus der Wohnung geholt und einem Rettungsdienst übergeben. Für ihn ging es weiter in ein Krankenhaus.