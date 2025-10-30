Keller brennt in Mehrfamilienhaus: Polizei hat eine Vermutung

Magdeburg - Feueralarm im Magdeburger Westen: Am Mittwochabend brannte der Keller in einem Mehrfamilienhaus. Der Sachschaden ist enorm.

Die Feuerwehr ging gegen einen Kellerbrand in Magdeburg vor. (Symbolfoto) © Sebastian Gollnow/dpa

Gegen 18 Uhr bemerkten Anwohner eines Mehrfamilienhauses am Gneisenauring Rauchbildung in den Kellerräumen und riefen die Einsatzkräfte.

Die Kameraden der Feuerwehr konnten den Brand ausfindig machen und glücklicherweise schnell bekämpfen.

Wie das Polizeirevier Magdeburg mitteilte, wurde niemand verletzt.

Zwar blieb das Wohnhaus weiterhin bewohnbar, in den Kellerräumen entstand durch die Hitze und Verrußung jedoch ein Sachschaden von mehreren zehntausend Euro.